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Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Betül Taştan idaresindeki 46 VG 320 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Hilton Oteli Kavşağı'nda, yan yoldan gelen Kudret Çil (27) idaresindeki 02 KD 693 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Güneş Çil (22), Hamza Alper Güneş (33), Emine Çil (22) ve Cafer Çil (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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6 yaralı Adıyaman trafik kazası

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