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Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şükrü Alpaydın idaresindeki 02 KT 976 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Sincik ilçesi yol ayırımında Hacı Türk'ün kullandığı 44 AP 153 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayten Günaydın (53), Ahmet Günaydın (56), Ayşe Alpaydın (73), Özlem Alpaydın (21) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Adıyaman Kahta Kaza otomobil

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