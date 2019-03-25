Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Emrah Yalçın idaresindeki 02 FS 337 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Atakent köyü yakınlarında, Mahmut Celal Akgün'ün kullandığı 47 DK 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Salih Can, Seraye Akıncı, Seyfettin Karaoğlan, Derya Uluçoşkun ve Mehmet Akgün yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

