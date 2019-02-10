Adıyaman'da trafik kazası: 8 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fayik Zengin'in (54) kullandığı 02 HK 665 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Zengin ve otomobildeki Yonca (45), Ernesto (9) ve Hugo Zengin (5) ile Derya (42) Hayrunisa (10), Yağmur (13) ve Evin Dolaş (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
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