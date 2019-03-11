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Adıyaman'da trafo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 00:14 | Son Güncelleme

Adıyaman'da trafo yangını

Adıyaman'daki bir trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafo, bir süre sonra yapmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) yetkilileri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, yangın büyümeden söndürüldü.

Trafodaki hasar nedeniyle bu gece mahalleye elektrik verilemeyeceği öğrenildi.

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Adıyaman trafo yangını

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