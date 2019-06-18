Adıyaman'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör, Yenikent Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Ravza Elif, Kübra ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

