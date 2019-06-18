HABER

Adıyaman'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör, Yenikent Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Arıcak idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Ravza Elif, Kübra ve Ahmet Buğra Arıcak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Mursi için gıyabi cenaze namazıMursi için gıyabi cenaze namazı
Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktıEvden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hafif ticari araç traktör

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.