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Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Kurugeçit Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı’ya çarptı. Ağır yaralanan Arkçı, olay yerine çağrılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldüAdıyaman'da trenin çarptığı kadın öldüAdıyaman'da trenin çarptığı kadın öldüAdıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

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