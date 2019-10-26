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Adıyaman'da tüfekle vurulan 2 kadının öldüğü olaya 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Songül Önemli ve Cansu Güven'in pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da tüfekle vurulan 2 kadının öldüğü olaya 6 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Songül Önemli ve Cansu Güven'in pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
​Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çevrede yapılan araştırmada, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek bulundu.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"25.10.2019 günü saat 21.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada, iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde; Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmış olup, bahse konu olayla ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."

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