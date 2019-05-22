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Adıyaman'da, tüfekle vurulan muhtar ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Boğazkaya köyünün muhtarı Mustafa Yücel (51), aralarında husumet olan M.A.D.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Boğazkaya köyünün muhtarı Mustafa Yücel (51), aralarında husumet olan M.A.D. tarafından tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Boğazkaya köyünde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden köy muhtarı Mustafa Yücel ile aralarında husumet olan M.A D. yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.A D., yanındaki tüfekle Yücel'e ateş etti. Yücel, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yücel, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Yücel, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.A D., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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