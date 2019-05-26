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Adıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 00:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpışmasıyla 11 kişi yaralandı.

Adıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpışmasıyla 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Abuzer Turan yönetimindeki 02 AN 759 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı yönden gelen Süleyman Kaya yönetimindeki 16 UB 778 plakalı otomobil ve Mustafa Dolaş yönetimindeki 02 AN 759 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Abuzer Turan ve Süleyman Kaya ile otomobillerde bulunan Seher Kaya, Selma Kaya, Elif Ela Demirpolat, Remziye Demirpolat, Zeynal Daşkıran, Yaren Daşkıran, Bünyamin Daşkıran, Asiye Turan ve Irmak Naz Turan, yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralıAdıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralıAdıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralıAdıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralı

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