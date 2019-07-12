Adıyaman’da uçak kazası tatbikatı

Adıyaman Havalimanı’nda yapılan uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Adıyaman Havalimanı’na inmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü. Senaryo gereği yere çakılan uçak ateş topuna dönerken kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk etti. Kaza bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yakılan ateşe köpüklü ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı itfaiye erleri alevlere müdahale de bulunurken bazı itfaiye ekipleri ise kaza bölgesinde bulunan, yaralı yolcuları sedyeye alarak hızlı bir şekilde sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar daha sonra hastanelere sevk edildi. Oldukça başarılı geçen tatbikatı, Adıyaman Havalimanı Müdürü Halil Bilen ve havalimanı görevlileri dikkatle izledi.

Başarılıyla tamamlanan tatbikat sonrasında Adıyaman Havalimanı Müdürü Halil Bilen, ekiplere teşekkür etti.



