HABER

Adıyaman'da ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 18:01 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 61 köy ile 108 mezranın yolu kapanırken, sağanak da hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da yoğun kar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gün boyu devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Motosikletiyle sipariş götüren Muharrem Çiloğlu, Siteler Mahallesi yeni otogar yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Bir süre suların tahliye edilmesini bekleyen Çiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor, biz de çalışanlar olarak zorluk yaşıyoruz. Adıyaman’da daha önce bu kadar yağışla karşılaşmadım." dedi.

- Kardan kapanan köy yolları

Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle 61 köy, 108 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 17 köy, 17 mezra, Çelikhan ilçesinde 12 köy 19 mezra, Gerger’de 8 köy, 16 mezra, Kahta’da 2 köy, 16 mezra, Sincik ilçesinde ise 22 köy ve 52 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Öte yandan, ulaşımın sağlanabilmesi için İl Özel İdare ekiplerinin yolları kardan temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Duruşmada sanığa saldırıp, polislere direnen 6 kişi serbest kaldıDuruşmada sanığa saldırıp, polislere direnen 6 kişi serbest kaldı
Donmak üzereyken kurtarılan köpek yavrusuna "Buz" adını verdilerDonmak üzereyken kurtarılan köpek yavrusuna "Buz" adını verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman motosikletli sürücü mahsur kaldı sağanak

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

Devlet Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.