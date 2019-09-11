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Adıyaman'da uyuşturu ticaretine 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 150 gram esrar ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturu ticaretine 1 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 150 gram esrar ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 150 gram esrar ile 5 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, evdeki 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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