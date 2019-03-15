Adıyaman'da uyuşturucu kullanan 5 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarmanın yaptığı operasyonda uyuşturucu kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri boş arazide uyuşturucu kullanan kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgedeki incelemesinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen A.C., H.S., D.M., K.M. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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