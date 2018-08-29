Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

''Dur'' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan, plakası belirtilmeyen otomobilde yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.S.A, D.A, A.T. ve V.B.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekipler, şüphelilerin emniyette verdikleri bilgiler ışığında, kent merkezindeki boş arazide yaptıkları aramada ise araziye gömülü vaziyette 500 gram sentetik uyuşturucu daha ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B.A. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar M.S.A. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

