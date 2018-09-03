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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonlarda R.K,M. S.Ç. ve M.G.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Adıyaman gözaltı operasyon tutuklama uyuşturucu

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