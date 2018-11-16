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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Yeni Mahalle 1 Nisan Bulvarı'nda iki evde bir grup gencin uyuşturucu kullandıkları ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan polis, 251 gram esrar, 7 Hint keneviri bitkisi, 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla A.T, E.D, E.Ö, F.K, S.A, M.D, T.D. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, T.D, F.K. ve A.E. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gölbaşı’nda esrar alemine baskın: 4 tutuklama uyuşturucu operasyonu

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