Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Yeni Mahalle 1 Nisan Bulvarı'nda iki evde bir grup gencin uyuşturucu kullandıkları ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan polis, 251 gram esrar, 7 Hint keneviri bitkisi, 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla A.T, E.D, E.Ö, F.K, S.A, M.D, T.D. ve A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, T.D, F.K. ve A.E. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

