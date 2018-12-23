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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:23 | Son Güncelleme

Aracın motor kısmında uyuşturucu hap taşıyan sürücü tutuklandı

Adıyaman'da hafif ticari araç içerisinde uyuşturucu hap taşıyan sürücü tutuklandı.

İstanbul'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu belirlenen ve Gölbaşı kara yolunda kurulan uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araç, dedektör narkotik köpek yardımıyla arandı.

Araçta yapılan incelemede motor kısmına gizlenmiş 948 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve daha sonra adliyeye sevk edilen sürücü M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adıyaman uyuşturucu operasyonu

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