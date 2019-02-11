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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Gölbaşı ilçe merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda 27 gram sentetik uyuşturucu, 46 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.İ, C.A, T.S, B.E. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.İ, C.A, T.S, B.E tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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