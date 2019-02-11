Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Gölbaşı ilçe merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda 27 gram sentetik uyuşturucu, 46 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.İ, C.A, T.S, B.E. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.İ, C.A, T.S, B.E tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Salgında bilanço ağırlaşıyor! 105 ölü
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum