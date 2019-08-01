HABER

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da, 56 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri M.Ö. ile E.B'yi durdurdu.

Üst aramasında 56 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Başakşehirlilerin atıkları para puana dönüşüyorBaşakşehirlilerin atıkları para puana dönüşüyor
Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas; “Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım”Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas; “Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman polis ekipleri uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Ankara'da biber gazlı polis müdahalesi!

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Yok böyle bir dolandırıcılık! Zemzem diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.