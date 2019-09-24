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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Kahta ilçesinde düzenleren operasyonda 4 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 4 kişi tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde temin ederek, ilçe merkezindeki çeşitli parklarda sattıkları tespit edilen S.K. (18), F.T. (20), D.Y. (22) ve yabancı uyruklu H.O. (16) gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta uyuşturucu

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