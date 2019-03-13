HABER

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin 3 yerinde oluşturulan uygulama noktalarında, şüphe üzerine 3 otomobilin sürücüleri durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, toplam 330 gram uyuşturucu ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler araçlardaki K.A., H.Ö., B.B., B.K., Y.G., M.Ç., A.L., A.D., A.B., H.D., K.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Aranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındıAranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
Eylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandıEylem hazırlığındaki teröristler el bombaları ve mühimmatlarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.