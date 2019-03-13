Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, şüphe üzerine sürücüleri durdurulan 3 otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin 3 yerinde oluşturulan uygulama noktalarında, şüphe üzerine 3 otomobilin sürücüleri durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda, toplam 330 gram uyuşturucu ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyan ekipler araçlardaki K.A., H.Ö., B.B., B.K., Y.G., M.Ç., A.L., A.D., A.B., H.D., K.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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