Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kahta merkezinde iki adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler M.K. ve M.B.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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