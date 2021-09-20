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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

20.09.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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