HABER

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 15 uyuşturucu hap, 1 kişinin üzerinde ise 5 gram eroin ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 15 uyuşturucu hap, 1 kişinin üzerinde ise 5 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler kontrol noktasında A.İ.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler Kızılcapınar köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu M.B.'nin üzerinde yaptığı aramada ise 5 gram eroin buldu.
Haplara ve eroine el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Zonguldak’ta DHKP-C operasyonu: 1’i kadın 3 şüpheli adliyedeZonguldak’ta DHKP-C operasyonu: 1’i kadın 3 şüpheli adliyede
'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda'Vee Perde' oyunu İzmir Fuarı'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.