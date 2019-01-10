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Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 325 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 325 gram esrar ile yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen G.A. ve M.S.M.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, ele geçirilen esrara el koydu. Sorgunun ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve M.S.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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