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Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Otogarı yakınlarında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır 14 paket içerisinde 19 gram metamfetamin ile 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisler, otomobilde bulunan A.K., R.D. ve C.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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