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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 145 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 145 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 145 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan M.E.D., A.K., M.A. ve K.Ş., gözaltına alındı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı

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