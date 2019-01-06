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Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü.

Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü. Çökme sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kentte 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü şehirde yayalar ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Eskisaray Mahallesi'nde Sıdık Aydık'a ait olan tek katlı toprak ev ise yağışa dayamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken ve paniğe neden olan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak eşyaları dışarıya çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktüAdıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktüAdıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktüAdıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktü

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