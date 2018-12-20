Adıyaman'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, zemin katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte dün başlayan ve etkisini arttırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı, su birikintisi oluşan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Birçok noktada yağmurun şiddetiyle logar kapakları yerinden çıktı. Bazı semtlerde zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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