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Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, şiddetli yağmur nedeniyle köy, bazı köylerde su baskınları yaşandı.

Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, şiddetli yağmur nedeniyle köy, bazı köylerde su baskınları yaşandı.
Adıyaman'da 2 gündür süren yağmur, Gerger ve Sincik ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Ekili arazilerin su altında kaldığı iki ilçedeki köylerde, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evleri basan sular görevliler ve vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Gerger'e bağlı Gölyurt köyünde aşırı yağmur sonrası köyde bulunan cami de su altında kaldı. Köyde birçok kişi de sel suları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı. Gerger'in Kesertaş köyünde de şiddetli yağışın ardından ulaşımın sağlandığı köprüde çökme meydana geldi. Önlem alan ekipler, köprüyü yaya ve araç ulaşımına kapattı.
Sincik ilçesinde de tarım arazilerini etkileyen aşırı yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı.
Kent merkezinde bulunan Tepecik, Eğriçay ve Altınşehir köprüleri yükselen sular nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatıldı, AFAD ekipleri köprü ayaklarında kayma olup olmadığını kontrol ederek önlem aldı.
Kent merkezinde de etkili olan yağış 115 ev ve işyerinde su baskınına yol açtı. Belediye ekipleri evleri dolduran suları vidanjör yardımıyla tahliye etti.

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Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden olduAdıyaman'da yağmur su baskınlarına neden olduAdıyaman'da yağmur su baskınlarına neden olduAdıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

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