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Adıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 3 çocuk babası Abdurrahman Aka (68) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 3 çocuk babası Abdurrahman Aka (68) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Abdurrahman Aka’ya yemek götüren akrabaları kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımı ile girdiği evde Aka’nın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 35 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Aka’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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