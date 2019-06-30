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Adıyaman’da yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 21:04 | Son Güncelleme

Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında yangın çıktı.

Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangında yaklaşık 7 hektar alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın yaklaşık 45 dakikadır kontrol altına alınamazken, yaklaşık 7 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.

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