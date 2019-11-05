Adıyaman'da yangın sırasında baca çöktü: 4 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacanın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde Mehmet Taymaz'a ait iki katlı evin kalorifer dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını söndürmeye çalıştığı sırada bacada çökme yaşandı. Molozların altında kalan Bülent Kaplan (42), Doğan Toğrul (39), Güzel Alan (50) ve Haydar Kurdere (37), yaralandı.

Çelikhan Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

