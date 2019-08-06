Adıyaman'da yaralı dağ keçisi tedavi edildi

Adıyaman'da vatandaşların yaralı halde bulduğu dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan Gazi Sekman, dağ yamacında yürüyemeyen bir dağ keçisi buldu.

Keçiyi sırtında köye kadar taşıyarak, yem ve su veren Sekman, daha sonra muhtar Hasan Değirmenci aracılığıyla yaralı hayvanı Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Dağ keçisini tedavisinin yapılması için veterinere götüren Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı keçinin tedavisinin ardından doğaya bırakıldığını bildirdi.

