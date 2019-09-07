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Adıyaman'da yaralı hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş tedaviye alındı

Adıyaman'da bir evin bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı hint gölet balıkçıl kuşu bulundu.

Gaffari Aşık, Yenimahalle'de ki evinin bahçesinde bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım etmeye çalışan Aşık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Göç ederken bitkin ve yaralı düştüğü değerlendirilen kuş, tedavi için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Hint gölet balıkçıl kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Bahçeye gittiğinde yaralı ve bitkin halde bir kuş gördüğünü söyleyen Aşık, "Önce gördüğümde yaralı olduğunu hissettim ve hemen koruma altına alıp açlığını ve susuzluğunu giderdim. Daha sonra internetten araştırma yaptığımda kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçılı olduğunu görünce de hemen durumu ekiplere bildirdim." ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Hint gölet balıkçıl kuşu koruma altına alındı tedavi

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