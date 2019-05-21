Adıyaman'da yetim çocuklara iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneği (YADER) ile Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından 400 yetim çocuğa iftar verildi.

Bir düğün salonunda, "Dünya Yetimler Günü"nde dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yetimlerin ailelerinin de katıldığı iftarda yemekler dernek ve Kızılay gönüllüleri tarafından servis edildi.

Adıyaman YADER Başkanı Mahmut İzci, tüm yetim çocukları, kimsesizleri ve terk edilmiş çocukları Hazreti Muhammed'in emanetleri olarak gördüklerini söyledi.

Eğitimden sağlığa, sosyal destek çalışmalarından acil yardımlara, kültürel aktivitelerden mesleki eğitim ve kalkındırma projelerine kadar onlarca ülkede on binlerce çocukla buluşabilmeyi amellerin en güzeli olarak gördüklerini ifade eden İzci, "Bu kutlu çalışmaya gönül veren, yetimi kendi öz yavrusu olarak bilip gecesini gündüzüne katan kıymetli yetim dostu gönüllülerimiz ve hayırsever bağışçılarımızla paylaşıyor, onlara teşekkür ediyorum." dedi.

İzci, dernek olarak yetim çocukları bulundukları ortam ve köklerinden koparmadan üniversite eğitimlerini tamamlayıncaya kadar desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İftar programına katılan Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, yetim çocuklarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

Programda Grup Ravza tarafından ilahiler seslendirildi.

