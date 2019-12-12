HABER

Adıyaman'da yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yol kenarına gizlenmiş EYP imha edildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yol kenarına gizlenmiş halde bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan-18 Operasyonu kapsamında, METİ timleri, Akçalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yaparken, yolun kenarına gizlenmiş EYP tespit etti.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, EYP'yi kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

PARTNERİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadıİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı
Bulduğu cüzdanı Suriyeli sahibine teslim ettiBulduğu cüzdanı Suriyeli sahibine teslim etti
3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman eyp imha Jandarma

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.