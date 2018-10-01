Adıyaman'da yol verme kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.
Kavga, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde iki kişi arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli bıçakla Hasan Taştan'ı yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralanan Taştan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Taştan, acil serviste tedaviye alınırken, kimliği öğrenilemeyen şüpheli ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum