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Adıyaman'da yol verme kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı. Kavga, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde iki kişi arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli bıçakla Hasan Taştan'ı yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralanan Taştan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Taştan, acil serviste tedaviye alınırken, kimliği öğrenilemeyen şüpheli ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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