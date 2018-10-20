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Adıyaman'da zihinsel engelli genç bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Kentte pamuk şekeri satan 22 yaşındaki zihinsel engelli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından darbedildi ve bıçakla yüzünden yaralandı

Adıyaman'da zihinsel engelli 22 yaşındaki genç, darbedilerek bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli Mahmut Boybay (22), Atatürk Bulvarı'nda pamuk şeker sattığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından da bıçakla yüzünden yaralandı.

Boybay, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Mahmut Boybay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Boybay, gazetecilere, Atatürk Bulvarı'nda pamuk şeker sattığı sırada tanımadığı bir kişinin yanına geldiğini söyledi.

Bu kişinin kendisini dövdüğünü ve bıçakla yüzünden yaraladığını ifade eden Boybay, "Polis ekiplerine şikayetçi olduğumu dile getirdim. Engelli olduğuma dair raporum var. Şikayetçiyim." diye konuştu.

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