Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 2 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada Necmettin Karakuş (58) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kemal Atal yönetimindeki 07 HA 670 plakalı otomobil, Arif Alagöz idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı 02 DF 432 plakalı minibüs, Börgenek Köyü yakınlarında zincirleme kazaya karıştı. Araçların hasar gördüğü kazada, sürücüler ile Necmettin Karakuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrol ettiği Necmettin Karakuş'un yaşamını yitirdiği saptandı. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Karakuş'un cansız bedeni de inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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