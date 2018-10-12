Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Abdullah Tercan idaresindeki 02 AL 646 plakalı otomobil ile Mehmet Sönmez yönetimindeki 55 AL 641 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Sönmez idaresindeki otomobil, önünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAL 877 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücüler Tercan ile sönmez ağır yaralandı.

Araçta sıkışan Tercan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza sırasında yoldan geçen Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yaralılar hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı.

Kutlu, itfaiye ekiplerinin kaza anında çalışma yaptığını belirterek, "Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için ekipleri çağırdım. Ciddi bir kazaydı. 3 araç birbirine girdi. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yoldan geçerken görüp durdum." diye konuştu.

Keleş, yoldan geçtiği sırada kaza meydana geldiğini belirterek, "Çok feci bir kaza oldu. Kaza sonrası çok şükür ölü yok. Yaralı arkadaşlara geçmiş olsun. Allah, acil şifalar versin." dedi.

