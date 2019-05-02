Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Adıyaman'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 02 BF 989 plakalı ve 63 PT 390 plakalı otomobiller Yeni Sanayi Mahallesi Karayolları kavşağında çarpıştı.

Aynı istikamete seyreden ve arkadan gelen Ahmet Özdemir idaresindeki 02 HH 468 plakalı, Aslan Doğanay'ın kullandığı 34 FD 5629 plakalı ve Sercan Saçan yönetimindeki 07 AOV 34 plakalı otomobiller de bu araçlara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan Oğuzhan Bayramoğlu, Burak Dalgıç, Aydın Aran, Yusuf Sevim ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

