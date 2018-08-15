Adıyaman'daki askeri araca bombalı saldırı

Adıyaman'daki terör saldırısıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kömür beldesi ile kent merkezinde 12 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne "yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Öte yandan yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle oluşan çukur kapatılarak bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Merkeze bağlı Kaş köyü yakınlarındaki bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü mensuplarınca ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralanmıştı.
Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi
Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Okuyucu Yorumları 0 yorum