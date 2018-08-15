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Adıyaman'daki askeri araca bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile Kömür beldesinde 12 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Adıyaman'daki terör saldırısıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kömür beldesi ile kent merkezinde 12 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütüne "yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Öte yandan yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle oluşan çukur kapatılarak bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Merkeze bağlı Kaş köyü yakınlarındaki bir mermer ocağı şantiyesi terör örgütü mensuplarınca ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca düzenlenen bombalı saldırıda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

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Adıyaman'da terör örgütü PKK mensupları bir mermer ocağı şantiyesi merkeze bağlı Kaş köyü yakınları

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