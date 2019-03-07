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Adıyaman'daki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

Besni ilçesindeki kavgada bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada Kadir Durgut'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Nuri S'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Kadir Durgut kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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