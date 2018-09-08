Adıyaman'daki çadır kentten ayrılan Suriyeliler Kilis'e ulaştı

Şu ana kadar yaklaşık bin Suriyeli misafirin merkeze yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını, kalan 4 bin 500'ünün ise ilerleyen günlerde işlemlerinin tamamlanacağı bilgisini veren Kahraman, kendilerine destek olan İl Müftülüğü ile Türk Kızılayı ekiplerine teşekkür etti.

Kilis Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapatılan Gaziantep-İslahiye, Mardin-Midyat ve Adıyaman geçici barınma merkezlerinden gönderilen Suriyeli misafirlerin Kilis'e taşınma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü personeli tarafından karşılanan ailelere, İl Müftülüğü ve Türk Kızılayı ekiplerince yemek ve su ikramında bulunuldu.

Kapatılacak çadır kentler arasında yer alan ve yaklaşık 10 bin Suriyelinin barındığı merkezden otobüslerle ayrılan 500 kişilik 140 aile, Kilis'e ulaştı.

Misafirlerin huzuru ve rahatı için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Kahraman, "Elbeyli Geçici Barınma Merkezi, 416 bin metrekare üzerine kurulmuş ve dünyanın en modern kampları arasında yer almaktadır. Burada eğitimden sağlığa, sosyal tesislerden sportif faaliyetlere kadar birçok alanda misafirlerimize hizmet sunulmaktadır." diye konuştu.

Suriyeli Zekeriya Mahmud da yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve bu süreçte Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

Türkiye'ye geldiklerinden bu yana halkın kendileriyle ekmeğini ve suyunu paylaştığını, bu iyilikleri asla unutmayacaklarını ifade eden Mahmud, "Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnşallah savaş biter, kendi ülkemize döner ve bundan sonraki hayatımızı orada yaşarız." dedi.

Ammar Ali de Kilis'teki şartların Adıyaman'a göre daha iyi olduğunu belirterek, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de bulunduğunu, eğitimden sağlığa her türlü hizmeti aldıklarını söyledi.

Ali, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

