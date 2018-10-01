Adıyaman'daki cinayet

Adıyaman'da dini nikahla yaşadığı eşi ve oğlunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Jandarma ekiplerince silahlı çatışmanın ardından yaralı yakalanan Bekir A, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sonrası adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Güzelyurt köyünde 24 Eylül'de dini nikahla yaşadığı eşi Emine Ö. (60) ve oğlu Enes A'yı (19) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan Bekir A, 25 Eylül'de köye gelmiş, jandarmayla girdiği çatışmada yaralı yakalanmıştı.
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