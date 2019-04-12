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Adıyaman'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Topkapı köyünde eşi Şaban Yalçın'ı keserle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Dursun Yalçın'ın (66) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalçın'ın dört çocuğunun olduğu ve eşiyle yaklaşık 40 yıldır evli olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün Dursun Yalçın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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