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Adıyaman'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Otomobilinde başından tabancayla vurulan kişinin katil zanlısı tutuklandı

Adıyaman'da başından tabancayla vurulan kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, dün Gazihan Dede Mesire Alanı yakınlarında otomobilinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Gazi Gül'ün katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayetin failinin Hüseyin A. (36) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Sümerevler Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti tabancayla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hüseyin A. ile Gazi Gül arasında 13 yıl önce alacak meselesinden çıkan ve iki kişinin öldüğü olay nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Gül, dün gece Gazihan Dede Mesire Alanı yakınlarında 35 DD 6477 plakalı otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu.

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Adıyaman cinayet kan davası

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